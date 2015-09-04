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قريب أحد الصيادين الغارقين: وضع القرية سيئ وعلى الدولة دعم الأهالى

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قريب أحد الصيادين الغارقين: وضع القرية سيئ وعلى الدولة دعم الأهالى قريب أحد الصيادين الغارقين: وضع القرية سيئ وعلى الدولة دعم الأهالى
قال سعيد غريب، من أهالى قرية برج مغيزل وقريب أحد الغارقين بسواحل ليبيا، إن الوضع بالقرية سيئ بعدما فقد أهالى الصيادين أبناءهم، مضيفاً أن القرية مصدرها الصيد ويضطر الصيادون للتوجه فى رحلات الصيد ويتعرضون للنوة ولا يضمنون العودة.

وأضاف أن أى نوه من الممكن التأثر بها خاصة لو توقفت المركب بسبب عطلا، مشيرا إلى أن أربعة صيادين نجوا من الغرق واتصلوا بالقرية وقالوا إن بقية الصيادين لا نعرف أى معلومات عنهم وهم الآن يتم التحقيق معهم.

وأوضح "غريب": "كل منزل به مأساة فهناك صيادين أشقاء مفقودين وكل منزل به صياد مفقود أو أقارب صيادين مفقودين ومنهم من تربطهم علاقات نسب بصيادين لذا فالقرية كلها تعيش فى حالة حزن وألم"، مطالبا الدولة بالقيام بدورها تجاه أهالى الصيادين الذين فقدوا مصدر رزقهم، مشيرا إلى أن المفقودين ليسوا من قرية برج مغيزل فقط ولكن من قرى أخرى.

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