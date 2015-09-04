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الدكتورة نهى رشوان تكتب: كريمات التفتيح وما أدراك ما كريمات التفتيح

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الدكتورة نهى رشوان تكتب: كريمات التفتيح وما أدراك ما كريمات التفتيح الدكتورة نهى رشوان تكتب: كريمات التفتيح وما أدراك ما كريمات التفتيح
تتعرض الكثير من السيدات لإصابتهن باسمرار فى بعض المناطق فى الجسم، لذلك يقومن باستخدام الكريمات لتفتيحها عن طريق وضع بعض الكريمات الصناعية والكيميائية. ولكن يجب عدم وضع هذه الكريمات إلا بعد استشارة طبيب جلدية مختص، حتى يتجنبن حدوث بعض المضاعفات، حيث تحتوى هذه الكريمات على العديد من العناصر الكيميائية التى تتسبب فى حدوث تلف للجلد وقد يتأثر المخ من ذلك أيضًا خاصة فى الكريمات التى تحتوى على مادة الزئبق المتواجدة فى العديد من المستحضرات.

وتوجد بعض الكريمات التى تحتوى على عنصر "الهايدروكينون"، الذى يتسبب فى الإصابة بسرطان الجلد أو زيادة اسمرار لون الجلد، أو حدوث اضطرابات فى الكلى والكبد، كما أنها تتسبب فى شعور الشخص بالألم فى الجلد وحكة شديدة وذلك على المدى البعيد.

وأخيرًا يجب الابتعاد عن الكريمات التى تحتوى على مواد كيميائية لأنها تتسبب فى العديد من الأضرار للإنسان، واستبدالها بالكريمات المصنوعة من العناصر الغذائية الطبيعية، والتى تساعد البشرة على تفتيحها ولكن بالتدريج، فهناك بعض الكريمات الخاصة بالتفتيح تحتوى على فيتامين سى وبعض أنواع الفواكه والعرق سوس.

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