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"التعليم قبل الجامعى" يجتمع السبت لإعلان خطة العام الدراسى 2015 ـ 2016

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"التعليم قبل الجامعى" يجتمع السبت لإعلان خطة العام الدراسى 2015 ـ 2016 "التعليم قبل الجامعى" يجتمع السبت لإعلان خطة العام الدراسى 2015 ـ 2016
يجتمع غدا السبت المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يجتمع لإعلان موعد بدء العام الدراسى 2015/ 2016.

وقال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعقد اجتماعه السبت لتحديد موعد بدء العام الدراسى 2015/ 2016، والإعلان عن خريطة العام الدارسى ومواعيد الامتحانات والإجازات الرسمية التى تتخلل العام الدراسى، إضافة إلى مدة الدراسة فى الفصل الدراسى الأول والثانى.

وأوضح سعد فى تصريحاتٍ له أنه بالنسبة لبدء الدراسة فى المدارس الخاصة والدولية، تبدأ حسب ظروف وطبيعة كل مدرسة والمناهج التى تدرسها كل مدرسة، موضّحًا أن مناهج المدارس الدولية لها طبيعة خاصة، وأن بعضها يبدأ قبل الدراسة بأسبوع أو اثنين.

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