"صحة الغربية": محلب أمر بإزالة أى عقبات أمام تشغيل المستشفى العالمى بطنطا

قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن وزير الصحة وافق على أن يتم تعاقد التأمين الصحى مع المستشفى العالمى بطنطا بلائحة عام 2014، كما سيتم رفع طاقة تشغيل المستشفى تدريجياً.

وأكد شرشر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريًا مع ممتاز المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أنه تمت الموافقة على تزويد المستشفى بكل المكلفين من المعهد الفنى للتمريض بطنطا، وعددهم حوالى 350، إضافة إلى 50% من خريجى كلية التمريض وهم حوالى 150، على اعتبار إصدار قرارات بتكليف نصف القوة التمريضية التى ستتخرج للعمل بالمستشفى العالمى التابعة لجامعة طنطا.

وأضاف شرشر، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالب المسئولين بعقد اجتماعات بحضور وزراء التخطيط، والصحة، والمالية، والتعليم العالى، لإزالة العقبات التى تواجه تشغيل المستشفى العالمى بطنطا.