مصدر بـ"العليا للانتخابات": 3720 تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن

قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن عدد طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن بلغ 3720 راغبا فى الترشح، دون تقدم أى قوائم.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن معظم المتقدمين للترشح من الذكور، وأن عدد الإناث لم يتجاوز 160 سيدة.

وتواصل لجان تلقى طلبات الترشح اليوم الجمعة، استقبال الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب بالمحاكم الابتدائية لتقديم أوراق ترشحهم.

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