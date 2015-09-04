تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص بالزيتون

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وكانت نيابة الزيتون برئاسة المستشار عمرو بدير قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها حيازة أشرف. س (عاطل) سلاح نارى بدون ترخيص، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى، وبندقية خرطوش ماركة arnstron و75 طلقة من ذات العيار، وطبنجة و55 طلقة من ذات العيار "غير مبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نفسه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.