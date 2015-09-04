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55 طلبا للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام بالسويس

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55 طلبا للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام بالسويس 55 طلبا للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام بالسويس
أعلن مسئولو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالسويس عن قبول 55 مرشحا خلال ثلاث أيام.

قال مصدر باللجنة فى تصريحات خاصة إن هناك مرشحين تم قبول أوراقهم فى اليوم الأول قاموا اليوم بإحضار خطاب البنك الذى يفيد بفتح الحساب الخاص بأعمال الدعاية الانتخابية وتلقى التبرعات طبقا لتعليمات اللجنة العليا.

أضاف مصدر باللجنة أن 5 أحزاب ستقدم مرشحيهم وهم ممدوح خاطر عن حزب المؤتمر عبد الحميد كمال عن حزب التجمع عماد خاطر وجمال عبيد عن حزب المصريين الأحرار وعباس محمد وطه حامد عن حزب النور ومصطفى أبو غبان عن حزب مستقبل وطن.

تابع المصدر أن كل مرشح بعد قبول أوراقه يقوم باختيار الرمز الانتخابى طبقا لأسبقية التقديم وجميع مرشحى الأحزاب كل منهم اختار الرمز من بين الرموز المخصصة لحزبه.
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