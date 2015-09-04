"الكتاب المستعمل" فى معرض الإسكندرية الصيفى للكتاب 6 سبتمبر

فى إطار تشجيع القراءة والمعرفة ورفع الوعى الثقافى، تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب معرضًا صيفيًا للكتاب فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر 2015، والذى يقيم مهرجانًا للكتاب المستعمل الذى يهدف إلى تبادل الكتب المستعملة بين الجمهور وتوفير الكتاب القيم والنادر لمحبى القراءة ومتعطشى الثقافة والمعرفة، مما يجعل القراءة متاحة للجميع.

وستقوم إدارة المعرض بتقديم الكتب المستعملة للمكتبات العامة لكى يستفيد منها الدارسين والباحثين ومحبى الثقافة. ومن المقرر أن يتم خلال المعرض تنظيم مسابقات يومية للجمهور؛ تهدف إلى تحفيز القراءة والمعرفة، وإقامة علاقة تفاعلية بين الشباب والكتاب والمثقفين والمفكرين من خلال الأنشطة اليومية للمعرض.

وعلى جانب آخر، ستشهد الفترة القادمة تكثيف برامج التعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، خاصة فى مجال النشر والأنشطة المشتركة، وبصفة خاصة معارض الكتب، وإعداد تقارير عن حالة النشر فى مصر.