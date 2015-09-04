بالفيديو..المحور تبث فيديو لـ"مكملين" الإخوانية يحرض الموظفين على الإضراب

عرضت قناة "المحور"، فيديو لقناة مكملين الإخوانية، تحرض فيه قناة الإخوان، الموظفين المعترضين على قانون الخدمة المدنية للتظاهر والإضراب.

وظهر فى الفيديو شخص يدعى كريم رضا عضو اللجنة المركزية لما يسمى ببيان القاهرة والعضو المؤسس لاتحاد عمال البترول الحر، قائلاً: "إحنا كموظفين وعمال نقدر نحطم قانون الخدمة المدنية، وإسقاط هذا القانون يشجع قطاعات أخرى متضررة من قوانين أخرى أن تقف ضدها".

وحرض كريم رضا الموظفين على تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات من خلال النقابات العمالية فى المواقع والمنشآت بقطاعات النقل والمواصلات والضرائب العقارية والمعلمين وكل من يطبق عليهم القانون والمتضررين منه.

وتابع محرضاً: "نحن ندعوا جميع عمال وموظفى مصر للاحتجاج والنزول إلى الشارع حتى إسقاط قانون الخدمة المدنية".