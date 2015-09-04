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الجبهة المصرية تبدأ غدا جلساتها لتشكيل القوائم مع "تيار الاستقلال وبلادى"

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الجبهة المصرية تبدأ غدا جلساتها لتشكيل القوائم مع "تيار الاستقلال وبلادى" الجبهة المصرية تبدأ غدا جلساتها لتشكيل القوائم مع "تيار الاستقلال وبلادى"
قال مجدى علام الأمين العام لحزب بلدى إن ائتلاف الجبهة المصرية سيبدأ غدا السبت، جلساته مع الائتلافات التى سيسعى من خلالها لتشكيل تحالف مدنى موسع لبدء وضع و تشكيل القوائم الأربعة، لافتا إلى أن المشاورات تشمل تيار الاستقلال وقائمة وحدة مصر وقائمة بلادى.

وشدد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار الانسحاب نهائى من قائمة "فى حب مصر"، مؤكدا أن القرار لم يكن خلافا على مقاعد وإنما عدم الاشتراك بقائمة فى حب مصر فالمشاورات بدأت على أنها مشاركة بين قائمتين كبار بمعنى الاندماج وإنما تحولت لاستكمال قائمة فى حب مصر.

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مصر 365

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