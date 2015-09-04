لو فى بيتك مسن أو مريض عاجز عن الحركة.. أهم النصائح لحمايته من قرح الفراش

"قرح الفراش" من الأمراض الجلدية الأصعب التى يتعرض لها الإنسان، وتسبب له الشعور بالألم بشكل مستمر، وتعيق ممارسة حياته بشكل طبيعى، ويعد "كبار السن" والمرضى العاجزون عن الحركة الأكثر عرضة للإصابة بها.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أنه عند التقدم فى العمر يتعرض "كبار السن" للعديد من المشاكل الجلدية ومن أهمها الإصابة بقرح الفراش.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن كبار السن يتعرضون للإصابة بقرح الفراش نتيجة للجلوس والنوم على الفراش وفى نفس الاتجاه لفترات طويلة دون التحرك.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن قرح الفراش تظهر على هيئة بقعة ملتهبة حمراء اللون ويختلف حجمها على حسب نمو الميكروبات عليها، ثم يتبع ذلك حدوث تسلخ للجلد، وهذا ما يطلق علية قرح الفراش.

>ويؤكد استشارى الامراض الجلدية، أن علاج قرح الفراش يكمن فى محاولة تحريك الشخص المصاب بها، وتجنب جلوسه فى طقس حار ويفضل الاهتمام بالجلد ووضع بودرة التلك عليك مع التدليك المستمر، وينصح بوضع الكريمات التى تساعد على التئام الجلد والمضادات الحيوية.