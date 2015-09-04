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للرجل انتبه: خروج دم مع السائل المنوى دليل على التهاب البروستاتا

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للرجل انتبه: خروج دم مع السائل المنوى دليل على التهاب البروستاتا للرجل انتبه: خروج دم مع السائل المنوى دليل على التهاب البروستاتا
التغير فى طبيعة السائل المنوى للرجل قد يعد من المؤشرات الدالة على إصابته بعدد من الأمراض التناسلية.

ومنها ما أرسل قارئ يسأل عنه قائلا: إنه يلاحظ منذ فترة وجيزة خروج قطرات قليلة من الدم مع السائل المنوى، ويسأل عن الأسباب التى يمكن أن تكون مسئولة عن إصابته بهذا العرض؟

ويجيب عن سؤاله الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة، موضحا أن ظهور قطرات من الدم مع السائل المنوى يعد من الأعراض المقلقة، والتى يجب الانتباه لها وعدم إهمالها.

ويؤكد حامد أن هذا العرض يشير إلى الإصابة بأنواع معينة من الأمراض الخطرة، وخاصة المتعلقة بغدة البروستاتا كالإصابة بالتهابات البروستاتا الحادة أو قد تشير فى بعض الحالات إلى الإصابة بأورام البروستاتا.

وقال إنه يجب فى تلك الحالة الإسراع باستشارة الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات اللازمة، وأهمها تحليل سائل البروستاتا وتحليل السائل المنوى، مع الخضوع لبعض الأشعات على الخصية للوقوف على جميع إبعاد الحالة، وتحديد العلاج المناسب لها وبصورة مبكرة.

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مصر 365