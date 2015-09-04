خادم الحرمين يبحث مع كيرى الاهتمامات المشتركة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى مقر إقامته فى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان.

وكان خادم الحرمين قد وصل الليلة الماضية إلى واشنطن فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس الامريكى باراك أوباما، حيث كان فى استقباله بمطار قاعدة اندروز الجوية وزير الخارجية الامريكى، وعدد من المسؤولين.

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