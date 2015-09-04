أمير الرياض يثمن دعم القيادة للشباب والرياضة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم ظهر أمس (الخميس) رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد وأعضاء مجلس الادارة واللاعبين والجهازين الفني والاداري بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأسي خادم الحرمين الشريفين نهاية الموسم الرياضي الماضي، والسوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

وهنأ ادارة الهلال بالانجازات التي حققها الفريق، متمنيا لهم ولجميع أندية الوطن التوفيق وخدمة المنتخبات السعودية لتحقيق الانجازات باسم الوطن، مشيدا بالدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله.

من جانبه قدم رئيس الهلال شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض لاستقباله لهم واهتمامه برياضة المنطقة وتهنئتهم بهذه الانجازات.