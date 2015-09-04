المملكة تجاوزت سقف الأمم المتحدة للألفية باستغلال مواردها المالية لتحقيق الأهداف التنموية

أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية تعزيز التنمية المستدامة وإيجاد الظروف المناسبة لها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام الشامل والعادل، بما يزيد من فرص العمل، ويؤدي لرفع مستوى المعيشة الأساسية، وتعزيز التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين.

وأضاف معالي الدكتور محمد الجفري في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات في نيويورك الذي اختتم أعماله الأربعاء أن المملكة استغلت الموارد المالية لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة في كافة المجالات الحيوية، مثل إنشاء المستشفيات، والجامعات، والمدارس، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء الطرق ومد السكك الحديدية بين المدن بهدف الرفع من مستوى المعيشة للمواطن السعودي في كافة مناحي الحياة، إذ تمكنت ولله الحمد من تحقيق الأهداف التنموية للألفية بل تجاوزت سقف الأمم المتحدة لعدد منها.

وأكد معاليه أن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرهونٌ بتعزيز الشراكة الدولية على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن مكافحة آفة الإرهاب فكرياً وأمنياً تأتي في مقدمة مسؤوليات المجتمع الدولي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي إضافة إلى سن التشريعات الوطنية لمكافحته، مشيراً في هذا السياق إلى أن المملكة بادرت إلى سن التشريعات المجرمة له، كما شكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأنشأت المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمته ب ١٠٠ مليون دولار.

وعبر معالي نائب رئيس مجلس الشورى عن اعتزاز المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما تم من تطوير شامل لأجهزة الدولة وخاصةً استحداث مجلسٍ للاقتصاد والتنمية مهمته تفعيل الأهداف التنموية للبلاد بقيادة سمو ولي ولي العهد وعضوية جميع الوزراء المعنيين بالتنمية والاقتصاد، كما يقوم مجلس الشورى بدوره في متابعة إجراءات مكافحة الفساد، ومراقبة الأداء.

ولفت معالي الدكتور الجفري النظر إلى أن نساء المملكة العربية السعودية ولأول مرة يشاركن اليوم في ترشيح أنفسهن لانتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تسجيل أسمائهن في قوائم الاقتراع، مؤكداً أن هذه الخطوة تقدم كبير حصلت عليه المرأة السعودية يُضاف إلى ما وصلت إليه منذ ثلاث سنوات عند حصولها على العضوية الكاملة في مجلس الشورى بنسبة 20% من عدد أعضائه. وفي ختام كلمته عبر معاليه عن الأمل في أن يكون الإعلان الختامي للمؤتمر داعماً ومحفزاً لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وأن يتكاتف أعضاؤه في سبيل رسم مستقبل مشرق يجعل من العمل البرلماني للدول الأعضاء في اتحاد البرلمان الدولي أنموذجاً في تحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية مستدامة ومؤثرة.