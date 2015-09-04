خادم الحرمين يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. وقمة سعودية - أميركية محورية.. اليوم

وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس، إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة. وكان في استقباله -رعاه الله- بمطار قاعدة اندروز الجوية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وعدد من المسؤولين.

كما كان في استقبال الملك المفدى، صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وأصحاب السمو الأمراء ومديرو المكاتب السعودية في الولايات المتحدة الأميركية وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق بمعية خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته -رعاه الله- رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ورئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي المكلف خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وقد توجه خادم الحرمين الشريفين إلى مقر إقامته يصحبه وزير الخارجية الأميركي جون كيري.