بالفيديو..السيسى يغادر مقر إقامته فى الصين لمطار بكين متوجها إلى إندونيسيا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الصينية بكين، التاسعة صباحا بتوقيت الصين، متوجها إلى المطار ليستقل الطائرة الرئاسية لاستكمال آخر محطات رحلته الآسيوية بزيارة إندونيسيا.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس السيسى بكين، بعد قليل، ليبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة زيارته إلى إندونيسيا، التى تعد المحطة الأخيرة فى جولته الآسيوية التى تشمل سنغافورة والصين، والتى ستختتم السبت.

وتعد زيارة الرئيس إلى العاصمة جاكرتا أول زيارة لرئيس مصرى إلى إندونيسيا منذ عام 1983.

ويعقد الرئيس، اليوم الجمعة، لقاء قمة ثنائياً مع الرئيس الإندونيسى "جوكو ويدودو" يليه اجتماعٌ موسع بحضور وفدى البلدين، وسوف تشهد الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين فى عدد من مجالات التعاون الثنائى.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للتجمع الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، حيث يلتقى بسكرتير عام التجمع لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول الآسيان.