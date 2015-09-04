أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الرئاسة": زيارة الرئيس للصين تعكس الرغبة فى تنمية العلاقات الاستراتيجية

Google+ Print
"الرئاسة": زيارة الرئيس للصين تعكس الرغبة فى تنمية العلاقات الاستراتيجية "الرئاسة": زيارة الرئيس للصين تعكس الرغبة فى تنمية العلاقات الاستراتيجية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين تعكس العلاقات القوية ورغبة الجانبين فى تنمية العلاقات الاستراتيجية الشاملة، التى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس السابقة فى شهر ديسمبر الماضى إلى بكين.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى بكين، قبيل مغادرته لإندونيسيا لاستكمال جولته الآسيوية، أنه كانت هناك رغبة واضحة من الجانبين على التنمية والتطوير للعلاقات فى كل المجالات.

وأكد أنه كان هناك حرص على دفع وتعزيز التعاون فى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، والتشاور والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيتين، والاتفاق كذلك على استمرار مجموعة العمل المشتركة المكونة من وزيرى التجارة والاستثمار من ورئيس هيئة التنمية والإصلاح ووزير التجارة فى الصين، من أجل بدء تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها.

وحول موعد زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج للقاهرة، قال يوسف إنه جار التنسيق والتشاور بين الجانبين المصرى والصينى، على تحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة.


>يالفيديو..السيسى يغادر مقر إقامته فى الصين لمطار بكين متوجها إلى إندونيسيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد