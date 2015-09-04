"الرئاسة": زيارة الرئيس للصين تعكس الرغبة فى تنمية العلاقات الاستراتيجية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين تعكس العلاقات القوية ورغبة الجانبين فى تنمية العلاقات الاستراتيجية الشاملة، التى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس السابقة فى شهر ديسمبر الماضى إلى بكين.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى بكين، قبيل مغادرته لإندونيسيا لاستكمال جولته الآسيوية، أنه كانت هناك رغبة واضحة من الجانبين على التنمية والتطوير للعلاقات فى كل المجالات.

وأكد أنه كان هناك حرص على دفع وتعزيز التعاون فى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، والتشاور والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيتين، والاتفاق كذلك على استمرار مجموعة العمل المشتركة المكونة من وزيرى التجارة والاستثمار من مصر ورئيس هيئة التنمية والإصلاح ووزير التجارة فى الصين، من أجل بدء تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها.

وحول موعد زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج للقاهرة، قال يوسف إنه جار التنسيق والتشاور بين الجانبين المصرى والصينى، على تحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة.

يالفيديو..السيسى يغادر مقر إقامته فى الصين لمطار بكين متوجها إلى إندونيسيا