عبور 1356 سفينة قناة السويس خلال أول شهر من افتتاح القناة الجديدة

كشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الشهر الماضى بداية من السابع من أغسطس وحتى أمس الخميس 3 سبتمبر عبور 1356 سفينة، حيث شهد الأسبوع الأول عبور 393 سفينة ما بين سفن صب وناقلات غاز وحاملات بترول، وشهدت القناة الجديدة وحدها عبور 194 سفينة من اتجاه الجنوب، وعبور 199 سفينة من اتجاه الشمال بالقناة القديمة.

وشهد الأسبوع الثانى عبور 359 سفينة، منها 165 سفينة فى القناة القديمة من اتجاه الشمال و194 سفينة فى القناة الجديدة فى اتجاه الجنوب بحمولات مختلفة.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الثالث عبور 285 سفينة، منها 134 سفينة عبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال و151 سفينة عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت إجماليها فى الاتجاهين 17 مليونا و105 آلاف طن حمولات مختلفة.

وأضافت التقارير أن الأسبوع الرابع لافتتاح القناة بداية من يوم السبت حتى أمس الخميس شهد عبور 319 سفينة سفينة بحمولة قدرها 18 مليونًا و300 ألف طن حمولات مختلفة ليصل الإجمالى خلال الأربعة اسابيع الماضية 1302 سفينة.