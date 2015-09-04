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مصدر بالآثار: الانتهاء من جرد 3 آلاف قطعة أثرية من مخازن الفسطاط

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مصدر بالآثار: الانتهاء من جرد 3 آلاف قطعة أثرية من مخازن الفسطاط مصدر بالآثار: الانتهاء من جرد 3 آلاف قطعة أثرية من مخازن الفسطاط
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار، أن اللجنة التى تم تشكيلها لجرد جميع القطع الأثرية الموجودة بمخازن الفسطاط، والتى يبلغ عددها 15000 قطعة، قد انتهت من جرد أكثر من 3000 قطعة أثرية من المخازن.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تقوم بتقديم تقرير يومى بعد الانتهاء من الجرد، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد ملاحظات سلبية حتى الآن.

جدير بالذكر أن لجنة الجرد تم تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعد القبض على اثنين من كبار مفتشى الآثار أثناء تبديل قطعتين أثريتين بأخريين مقلدين، بمتحف الحضارة، وتضم اللجنة مجموعة من المرممين والأثريين فى جميع التخصصات، من خارج المتحف.


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