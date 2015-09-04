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وفاة طالب دعساً تحت عجلة حافلة مدرسية

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    تعرض طالب بالصف الأول الابتدائي بمجمع حنظلة بن أبي عامر بإسكان الملك عبدالله بمركز السهي لحادثة دهس من إحدى حافلات نقل الطالبات بالمركز أدت لوفاته بعد نهاية دوام أمس الأربعاء.

وقد أعرب عيسى بن أحمد الحكمي مدير التعليم بمنطقة جازان في اتصال هاتفي بيوسف مجرشي، شقيق الطالب المتوفى عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الطالب وذويه، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما وجه الحكمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات دهس الطالب يونس مجرشي والوقوف على كافة التفاصيل.

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