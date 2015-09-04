«تعليم الشرقية» ينفي وقوع عقاب جماعي على طالبات ابتدائية

نفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وقوع عقاب جماعي على طالبات الابتدائية الأولى في الملاحة بمحافظة القطيف.

وقال سعيد الباحص المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية، أنه إيضاحاً لما تم تناقله أن عقاباً جماعياً فرضته إحدى معلمات مدرسة الابتدائية الأولى بالملاحة، وبعد الوقوف على تفاصيل الحادثة واستيضاح الأمر من مديرة المدرسة والمعلمة من قبل مشرفة الإدارة المدرسية اتضح الآتي:

لم يقع إطلاقاً أي عقاب جماعي بالصورة التي وردت في جملة التقارير الصحفية المنشورة على الطالبات، وكل ما في الأمر بضعة دقائق معدودة لا تتجاوز الخمس دقائق في عمرها الزمني، حتى يتسنى للمعلمة سماع أصوات الطالبات أثناء القراءة، ومن ثم عاود التكييف عمله سريعاً، وليس كما قيل إنه أغلق ثلاث حصص، كما تم استقبال أمهات الطالبات لهذا الغرض وإفهامهم بما حدث وتوضيح الأمر بكامله وتفهموا ذلك.

وأكد أن الإدارة تعمل بكافة الأساليب التربوية التي تعين على أداء الرسالة التعليمية على نحو يحقق الرضا ويخدم المستفيد ويبني القيمة التربوية بطريقة تثمر بالفائدة على الطلاب والطالبات والمجتمع عامة.

وكانت بعض الصحف قد ذكرت أن المعلمة أطفأت أجهزة التكييف على خمسين طالبة ثلاث حصص متتالية في المدرسة كعقاب تأديبي بعد مخالفتهم إحدى تعليماتها.