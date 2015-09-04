القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الصين يودع الفوج الأول من الحجاج الصينيين

ودع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الوزير المفوض رياض بن أحمد المباركي الفوج الأول من الحجاج الصينيين وذلك بمطار بكين الدولي بحضور عدد من المسؤولين الصينيين عن شؤون الحجاج.

وألقى المباركي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سخرت كل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة قامت بتنفيذ مشاريع التوسعة في الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، وتسخير جل الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة.

من جهته عبر نائب رئيس الجمعية الصينية عن شكره لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين للإسلام والمسلمين من تسهيل على الحجاج، منوهاً بدور السفارة في إنجاز كل ما يتعلق بحج المسلمين الصينيين.

حضر مراسم الوداع نائب رئيس الجمعية الإسلامية الصينية وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحج للمسلمين الصينيين وعدد من المسؤولين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة صالح البداح.

من جانبه، ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، الفوج الأول من حجاج النيجر، بحضور وزير الدفاع ورئيس المفوضية للحج والعمرة نيابة عن رئيس وزراء النيجر.

وقدم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على كل الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من لحظه دخولهم المنافذ الحدودية وحتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

حضر حفل التوديع أعضاء ومنسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيامي.