أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الصين يودع الفوج الأول من الحجاج الصينيين

Google+ Print

    ودع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الوزير المفوض رياض بن أحمد المباركي الفوج الأول من الحجاج الصينيين وذلك بمطار بكين الدولي بحضور عدد من المسؤولين الصينيين عن شؤون الحجاج.

وألقى المباركي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سخرت كل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة قامت بتنفيذ مشاريع التوسعة في الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، وتسخير جل الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة.

من جهته عبر نائب رئيس الجمعية الصينية عن شكره لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين للإسلام والمسلمين من تسهيل على الحجاج، منوهاً بدور السفارة في إنجاز كل ما يتعلق بحج المسلمين الصينيين.

حضر مراسم الوداع نائب رئيس الجمعية الإسلامية الصينية وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحج للمسلمين الصينيين وعدد من المسؤولين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة صالح البداح.

من جانبه، ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، الفوج الأول من حجاج النيجر، بحضور وزير الدفاع ورئيس المفوضية للحج والعمرة نيابة عن رئيس وزراء النيجر.

وقدم الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على كل الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من لحظه دخولهم المنافذ الحدودية وحتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

حضر حفل التوديع أعضاء ومنسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية