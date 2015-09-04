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أمانة عسير تغلق مطعماً بحي الموظفين

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أمانة عسير تغلق مطعماً بحي الموظفين أمانة عسير تغلق مطعماً بحي الموظفين

    أغلقت فرق الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها لوجود عدد من المخالفات الصحية داخل المنشأة .

صرح بذلك مدير الرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني، وأوضح بأن هذا الإغلاق جرى يوم أمس من قبل فرق الرقابة الشاملة خلال جولاتهم الميدانية اليومية.

وأكد القحطاني بأنه جرى إغلاق المطعم الواقع بحي الموظفين لمخالفته عدد من الاشتراطات الصحية ومنها تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية بالإضافة إلى تجهيز الأغذية في مستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية، وأشار إلى أنه تم مصادرة وإتلاف المواد الغذائية التي كانت بالمستودع في حينها وتم تغريم صاحب المطعم وإقفال المستودع بشكل كامل، من قبل مراقب المنطقة سامي الفيفي ومشرف الرقابة الصحية ناصر يحيى.

وأكد القحطاني على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات الصحية والفنية والشكاوي عبر 940 لما يضمن صحة المواطن واستمرارية الرقابة على هذه المنشآت .

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