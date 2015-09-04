أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«سعود الطبية» توثق حسابها ب«تويتر»

Google+ Print
«سعود الطبية» توثق حسابها ب«تويتر» «سعود الطبية» توثق حسابها ب«تويتر»

    وثقت مدينة الملك سعود الطبية حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت المدينة "تم توثيق الحساب رسمياً إيماناً بأهمية التواصل الاجتماعي مع كافة أفراد المجتمع".

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الطبية عدت حزمة من الخدمات في مجال التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى استقبال الآراء والشكاوى عبر الحساب، ومن خلال أرقام الهواتف التابعة للعيادات والأقسام التي دُشنت مؤخراً.

يذكر أن إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي تعيش خطوات تطويرية في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية