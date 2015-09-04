«سعود الطبية» توثق حسابها ب«تويتر»

وثقت مدينة الملك سعود الطبية حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت المدينة "تم توثيق الحساب رسمياً إيماناً بأهمية التواصل الاجتماعي مع كافة أفراد المجتمع".

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الطبية عدت حزمة من الخدمات في مجال التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى استقبال الآراء والشكاوى عبر الحساب، ومن خلال أرقام الهواتف التابعة للعيادات والأقسام التي دُشنت مؤخراً.

يذكر أن إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي تعيش خطوات تطويرية في مختلف مجالات العمل الإعلامي.