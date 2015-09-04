الصحة: ارتفاع حالات «الحرس» إلى 78 حالة مصابة بـ«الكورونا»

قال مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة إنه منذ البيان السابق الاحد الماضي، فقد تم تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة مرتبطة بالتفشي بفايروس كورونا في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بالرياض ليصل العدد الكلي الى 78 حالة مؤكدة.

وشدد بإن الحالات المسجلة خلال هذا الاسبوع لا تشكل حالات جديدة وانما هي حالات اكتسبت العدوى سابقاً.

وبين المركز ان الحالات لا يعني ان العدوى لا تزال مستمرة في المستشفى وانما هي حالات التقطت العدوى قبل مدة وبسبب طول فترة حضانة الفيروس لم تظهر عليها الاعراض الا مؤخرا و من ثم تم تأكيد اصابتها مخبرياً، وأيضاً تم تسجيل عدد من الحالات المؤكدة المتفرقة في عدد من المنشآت الصحية في مدينة الرياض وخارجها وهذا ينشر في البيان اليومي على موقع الوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الصحة امس حيث أوضح د. عسيري أنه لا يوجد علاقة بين الجو وبين انتقال الفايروس بين الاشخاص ولا يوجد أي تفش

حاليا وتعتبر الوزارة أي انسان مصاب بالتهاب رئوي حاله مشتبه بالفايروس وان الوزارة كونت فكرة عن أي حالة مشتبهه أو أي تفشيات، حيث يوجد نمطين للمرض وهي الاصابة بالمرض من خارج المستشفيات ومعروفة مصادره والنمط الاخر وهو الانتقال بين الاشخاص والذي يحدث داخل المستشفيات، علما ان نسبة الانتقال بين الاشخاص لا تتعدى 2% مشيراً إلى ان الفايروس لازال ضعيفا.

مشيراً في الوقت نفسه ان منظمة الصحة العالمية قامت بأكثر من عشرة اجتماعات وظهرت في كل اجتماع بنفس التوصيات بأن الفايروس محدود جغرافيا ولا يحتاج لإجراءات غير المتخذة حاليا.

وعن احتمالية ان يكون هذا الفايروس سلاحا بيلوجيا اكد بأن هذه الاحتمالية مأخوذة بعين الاعتبار ولكن الفايروس يعتبر محدود جغرافيا ومعروف مصدره ولكن أيضاً لا يلغي هذه الاحتمالية فأي ملاحظات سيتم الاخذ بها والتأكد منها.

وعن موسم الحج لهذا العام أكد العسيري بأنه يتم التوصية بمنع فئات عمرية محددة حيث اقتصرت التوصية على الفئات الاكثر عرضة للإصابة بأية أمراض معدية أو وبائية مثل كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنة.

وأضاف بأنهم قاموا بحصر جميع المتوفين بسبب فايروس كورونا وذلك لتعويضهم حسب الامر السامي الكريم ب 500 الف ريال دون النظر للجنسية او المهنة وهي الان في طور استكمال الاجراءات الادارية وقريبا سيتم الصرف حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات من ضمنها وزارة الصحة ووزارة المالية.

وعن علاقة الإبل بفيروس كورونا قال د. عسيري اثبتت الدراسات التي أجراها الباحثون من أمريكا والمملكة أن الفيروس كان منتشرا في الإبل داخل المملكة منذ اكثر من 30 سنة، وكان وقتها محصورا فيها دون أن ينتقل للبشر وخلال الاربع سنوات الماضية انتقل من الابل إلى الانسان.

في حين تم اكتشاف بأن 74% من الإبل تحمل مضادات لفيروس كورونا مما يعني إصابتها بهذا الفيروس في مرحلة ما من مراحل حياتها.

وعن ايجاد بدائل لهدي الاضاحي من الابل اوضح د. عسيري بأن المفتي العام للمملكة أصدر فتوى تجيز استبدال الإبل بالبقر والغنم والضأن حيث تم منع دخول الابل للمشاعر المقدسة لهذا العام كإجراء احترازي للحد من انتشار الفايروس.

من جهته رد د. علي البراك مدير عام المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وعضو المجلس العلمي الاستشاري على سؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا هو سلاح بيولوجي موجه إلى المملكة قائلا "في حال ظهور أي تفش للأمراض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية بتأكيدها أو عدم صحتها".

وأضاف، ما يتم حاليا من إجراءات ونمط التفشي لفيروس وكورونا لا يدل على وجود ما ذكر في السؤال، ولكن يبقى الاحتمال دائما وارد، وأحب أن أشير إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض تتم بشكل مستمر من خلال توثيق ومراجعة المعلومات العلمية والطبية المتوفرة في كل مرحلة خلال الثلاث سنوات الماضية أي منذ معرفتنا بالمرض، وهذه المكونات الطبية المتراكمة أكدت على انتقال الفيروس بين الإبل والإنسان وبين الإنسان والإنسان داخل المنشآت الصحية.

وزاد، ولهذا قام مركز القيادة والتحكم بعمل بعض الإجراءات لاحتواء المرض ومنع تفشيه داخل المنشآت الصحية، وكذلك إصدار توصيات للعامة فيما يخص طريقة مخالطتهم للإبل، وخلال الفترة الماضية تم العمل وبشكل متواصل على نشر هذه المعلومات وجعلها متوفرة للعاملين الصحيين وللمجتمع لكي يتم التعرف المرض بطريقة صحيحة وطرق انتقاله وأخذ الاحترازات الطبية والمجتمعية للابتعاد عن مصدر المرض.

ومن جهته أبان د. أنس باش أعيان بأنه يوجد بالوزارة 120 فريقا للاستجابة السريعة موزعة على كافة مناطق المملكة تحسبا لظهور أي تفشيات للفايروس اثناء موسم الحج لهذا العام.