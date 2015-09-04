وزير الحج: لا استثناءات لحجاج الدول المضطربة

ناقش وزير الحج د. بندر بن محمد حجار مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الإهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها لخدمة 280 ألف حاج من 19 دولة عربية، بحضور وكيل وزارة الحج للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن طلال سمسم ووكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف وذلك بقاعة كبار الزوار ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وأكد وزير الحج أن المؤسسات لديها جميع الاستعدادات والخطط التشغيلية لاستقبال الحجاج القادمين من الخارج.

ولفت إلى أن توظيف النساء بفرع المدينة المنورة يعتبر موسميا، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي استثناءات للدول التي تشهد اضطرابات وسيعامل عامة الحجاج سواسية بكل ترحيب.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية م. المطوف عباس بن عبدالغني قطان" إنه تم الاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المؤسسات لاستقبال حجاج هذا العام، للتأكيد بالترحيب بهم واستقبالهم بما يتوازى مع الخدمات المقدمة لهم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرامية لتمكين ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير كافة الكوادر البشرية والتقنية في سبيل نجاح حج هذا العام".

وأكد أن توجيهات وزير الحج كانت واضحة وصريحة في حسن استقبال ونقل صورة مشرفة عن المملكة لافتاً إلى أنه تم التأكيد على أن الحج مخصص للحج فقط وليس لاستغلاله بالظواهر السلبية، مشيراً إلى أن المؤسسة في الأصل تخدم 350 ألف حاج ولكن خلال فترة التخفيض 20% بلغ إعداد الحجاج 280 ألف حاج من 19 دولة عربية لافتاً انه تم تجهيز 121 مجموعة خدمة ميدانية لاستقبال وخدمة الحجاج يعمل بها نحو 1500 مطوف تم تأهيلهم وتدريبهم وتوفير أحدث التقنيات لرقي بالخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال الدعم الذي تلقاه المؤسسة من حكومة خادم الشريفين –إيدها الله – وفق توجيهات وتعليمات معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار.

من جانب آخر اطلع وزير الحج الدكتور بندر حجار على قاعة الاحتفالات الكبرى بالإضافة إلى مقر خدمة العملاء الذي يقوم بخدمة بعثات حجاج الدول العربية ببرج مطوفي العرب 1.