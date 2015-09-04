"الحركة الوطنية" بالغربية يدفع بـ15 مرشحا لخوض الانتخابات على "الفردى"

أعلن جمال الفقى أمين حزب الحركة الوطنية بالغربية أن الحزب سيدفع بأكثر من 15 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية بالمحافظة على المقاعد الفردية.

وأوضح "الفقى" أن من أبرز المرشحين عن الحزب محمد بدراوى عوض بدائرة السنطة والدكتور مصطفى أبو زيد بدائرة زفتى، وأحمد الشعراوى ببندر المحلة، كما سيدفع الحزب بسيدتين لخوض الانتخابات فى المقاعد الفردية.

وأضاف أن الحزب يسعى لضم إحدى المرشحات عن عائلة كبرى بالغربية ومن المحتمل أن يعلن قريبا عن توليها منصب أمين المرأة بالحركة الوطنية بالغربية.

وتابع أن الحزب لن يسمح بترشح أحد على قوائم الحزب اتهم من قبل فى أى شبهات فساد لأن الحزب يبحث عن السمعة الطيبة والنوايا الصادقة والانتماء والإيمان بأهداف الحزب وأهداف ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الحزب سيعلن عن أسماء المرشحين عن الحزب بقائمة حب مصر من أبناء الغربية خلال الأيام المقبلة.