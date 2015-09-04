حملة "أنا مسئول وهشارك للسلامة على الطريق" تنطلق بالإسكندرية الاثنين المقبل

أعلن المستشار سامى مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، انطلاق (حملة أنا مسئول وهشارك للسلامة على الطريق) يوم الاثنين المقبل، التى تنظمها الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، وذلك من مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة.

وتنظم الجمعية دورة تدريبية للسلامة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وقصور الثقافة والتربية والتعليم والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا.

وقال مختار إن مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم قرر إطلاق حملة للسلامة على الطرق لعام 2015 تحت شعار (أنا مسئول وهشارك للسلامة على الطريق)، وذلك فى إطار الحملة المستدامة للحد من حوادث الطرق التى أطلقنها الجمعية منذ عام 2010، وهى حملة مجتمعية إعلامية مستمرة تهدف إلى رفع الوعى بالسلامة على الطرق بغية خفض معدلات حوادث الطرق التى فاقت كل تصور إذ بلغت 14 ألف قتيل و40 ألف مصاب، وأهدرت من الناتج القومى 20 مليار جنيه كل عام، وهى خطة وإستراتيجية مجتمعية بمشاركة جميع الجهات المعنية برفع الوعى المجتمعى.

فيما ذكرت إيمان حماد عضو مجلس إدارة الجمعية وأمينة الصندوق بها أن هذه الحملة تأتى تفعيلا لتوصيات المجلس القومى للسلامة على الطرق الصادرة بجلسة 12 ديسمبر 2014 والمتضمن ضرورة وضع خطة توعية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام، وكذلك المناهج التعليمية فى المدارس والجامعات بجميع المراحل ووضع برامج مخصصة لذلك، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المرتبطة بحوادث الطرق مثل منظمة الصحة العالمية والجمعيات العاملة فى مجال السلامة على الطرق.