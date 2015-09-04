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بالصور.. الفنان علاء مرسى يختار عناصر "فرقة الموهوبين" بالإسكندرية

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قام أمس الفنان علاء مرسى بعمل اختبارات لفرقة الموهوبين للمسرح والسينما بالإسكندرية بقصر ثقافة الشاطبى، الذى ترأسه أميرة مجاهد، وبرعاية الهيئة العامة لقصور ثقافة الشاطبى برئاسة الكاتب المسرحى محمد ناصف، ويهتم المشروع باكتشاف الموهوبين بأقاليم ، حيث شاهد أكثر من 300 من موهوبى الإسكندرية .

وشارك الفنان، فى اختياراته لجنة التحكيم المشكلة من 15 عضوًا على رأسهم الدكتور عمر أبو القاسم والدكتور أحمد سرحان مخرد، ومدير تصوير وخبير تنمية بشرية ومحمد كامل مدير عام فرق الموهوبين بمصر والعالم العربى، والسيد عبد المجيد وناصر يونس ومحمد الغرباوى ومحمد العافى واسمة كامل .

وقال علاء مرسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم الآن بتجميع المواهب لبدء دمجهم بورشة تستمر من 4 إلى 5 أسابيع لصقل مواهب المشاركين، ومنها يتم تصفيتهم لتأهيلهم لتقديم عرض فنى يمثل محافظاتهم فى مهرجان كبير سيقام بالقاهرة،بحضور عدد من الفنانين والمخرجين ووزير الثقافة .

وقال مرسى، إن مشروع المواهب لن يقتصر فقط على المواهب الفنية، وإنما أصحاب القدرات والإبداعات فى مختلف المجالات بالمحافظات المصرية والوطن العربى، وبدعم كامل منه فقط .

وأوضح مرسى، أنه زار حتى الآن 13 محافظة بدأها بكفر الشيخ والشرقية ودمياط وانتهى بالإسكندرية، حيث تم اختيار 900 موهوب من هذه المحافظات، مؤكداً أن محافظات الصعيد فى خطته بالمرحلة الثانية لاكتشاف مواهب شبابها .

وأضح مرسى، أن الفئات العمرية التى يستهدفها فى مشرعه بدءًا من 5 سنوات وحتى السبعين عاماً، وبدعم مادى كامل منه، مشيراً إلى أنه فى مرحلة البحث عن محطة فضائية لاستكمال المشروع .

وأكد مرسى، أن الهدف من المشروع اكتشاف وجوه جديدة موهوبة حقيقياً فى الأقاليم بعيداً عن أضواء القاهرة والمركزية وتحويلهم لمحترفين فنياً ويتعلمون الرقى بالذوق الفنى والمجتمع والتعاقد فى نهاية تصفية الاختبارات الثانية مع 5 موهوبين من كل محافظة، بالإضافة إلى المشرفين والمدربين للتعاقد معهم على عمل 5 أفلام سينمائية و5 مسرحيات تعرض على مسارح مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف مرسى، "أنا لا أقوم بتكرار ما يفعله محمد صبحى أو أشرف عبد الباقى، لأنى أقدم مشروعات تحقق حلم الشباب فى العمل بالمسرح والفن وكسب الأموال، وليس فقط الدراسة والتأهيل.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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