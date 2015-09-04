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مقتل 9 داعشيين و4 عراقيين فى حادثين منفصلين بالأنبار

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مقتل 9 داعشيين و4 عراقيين فى حادثين منفصلين بالأنبار مقتل 9 داعشيين و4 عراقيين فى حادثين منفصلين بالأنبار
ذكرت مصادر طبية وأمنية عراقية مساء الخميس ان 4 عراقيين من عائلة واحدة و9 من عناصر داعش قتلوا فى حادثين منفصلين فى مناطق تابعة لمحافظة الأنبار 118 كم غربى بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية"، ان طائرة حربية عراقية قصفت منزل أحد المدنيين فى حى التأميم جنوبى الرمادى اليوم تسبب فى مقتل العائلة بالكامل المتكونة من رب الأسرة والمرأة وطفليهما فضلا عن تدمير المنزل وتعرض عدد من المنازل القريبة إلى أضرار مادية".

وأضافت " ان قوة من التدخل السريع قامت باستهداف عجلتين يستقلها عناصر تنظيم داعش فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة اسفرت عن مقتل 9 من المسلحين وحرق العجلتين بالكامل".
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