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مجلس الأمن الدولى ينظر اليوم الوضع فى جنوب السودان

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مجلس الأمن الدولى ينظر اليوم الوضع فى جنوب السودان مجلس الأمن الدولى ينظر اليوم الوضع فى جنوب السودان
يجتمع مجلس الأمن الدولى الجمعة لبحث المعارك المتواصلة فى جنوب السودان رغم اتفاق السلام الموقع الاسبوع الماضى فى جوبا والذى كان يفترض ان ينهى نزاعا مستمرا منذ عشرين شهرا.

ويعقد اعضاء المجلس الـ 15 اجتماعا مغلقا بطلب من الولايات المتحدة التى كانت هددت الثلاثاء بفرض عقوبات دولية على طرفى النزاع المتهمين بخرق وقف اطلاق النار.

ووقف اطلاق النار مضمن فى الاتفاق الموقع من الرئيس سالفا كير وقائد التمرد رياك مشار، وسيستمع اعضاء المجلس بالخصوص إلى تقرير مبعوثة الامم المتحدة الخاصة الين مارغريت لوى، بحسب دبلوماسيين.

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