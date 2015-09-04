أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التضامن الاجتماعى": سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

Google+ Print
"التضامن الاجتماعى": سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم "التضامن الاجتماعى": سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم
أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 900 حاج من محافظتى الجيزة والمنوفية هم أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيسافرون اليوم الجمعة، على أن يتم سفر باقى رحلات حج الجمعيات فى الأيام التالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية لتأدية فريضة الحج هذا العام، وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، إنه تم اتخاذ الإجراءات لتيسير إجراءات سفر الحجاج مع تشكيل لجان لخدمتهم خلال تأدية المناسك فى المملكة العربية السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل