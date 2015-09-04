"التضامن الاجتماعى": سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 900 حاج من محافظتى الجيزة والمنوفية هم أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيسافرون اليوم الجمعة، على أن يتم سفر باقى رحلات حج الجمعيات فى الأيام التالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج هذا العام، وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، إنه تم اتخاذ الإجراءات لتيسير إجراءات سفر الحجاج مع تشكيل لجان لخدمتهم خلال تأدية المناسك فى المملكة العربية السعودية.