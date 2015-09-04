الأجهزة الأمنية تُزيل 122 مخالفة رى بـ4 مراكز بمحافظة الفيوم

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم حملة بالاشتراك مع مسئولى تنفيذ الأحكام والوحدات المحلية والزراعة والرى، أسفرت عن تنفيذ 122 قرار إزالة لمخالفات رى بمراكز إطسا، وطامية، ومركز الفيوم، ويوسف الصديق.

كما تمكنت الحملة التى أشرف عليها اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، من إزالة 106 حالة تعدِ بالبناء على أراضٍ زراعية بمدينة الفيوم، ومركزى سنورس وطامية، وتنفيذ 14 حكمًا قضائيًا، بينها أحكام بتسليم أراضٍ زراعية لأصحابها وإخلاء وتسليم شقق سكنية، و10 قرارات لمحافظ الفيوم، و29 قرار وحدة محلية، وقراران أملاك دولة بمركز طامية.