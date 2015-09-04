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"جنوب الوادى" تحتفل غدًا باستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر

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"جنوب الوادى" تحتفل غدًا باستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر "جنوب الوادى" تحتفل غدًا باستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر
تحتفل جامعة جنوب الوادى غدًا السبت، الموافق الخامس سبتمبر الجارى، باستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى يقام تحت شعار "بالعلم والشباب تحيا "، والذى تستضيفه جامعة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من 12- 17 سبتمبر 2015م، ويشارك فيه 200 طالب وطالبة كممثلين عن الجامعة.

الجدير بالذكر، أن مراسم استقبال شعلة المهرجان سوف تبدأ فى التاسعة صباحاً أمام مبنى رئيس الجامعة، وبعدها تنتقل الشعلة إلى مبنى محافظة قنا، وتجوب شعلة أسبوع شباب الجامعات جميع جامعات مصر ابتداءً من 4 سبتمبر الجارى وحتى يوم الافتتاح باستاد الإسماعيلية فى الثانى عشر من الشهر نفسه.

والهدف من المشاركة فى هذا الأسبوع هو التجمع الشبابى والطلابى الكبير، الذى سيسفر عن تبادل فى الخبرات والثقافات وتعزيز الاعتماد على النفس بين الطلاب، من خلال مشروعات الخدمة العامة والمنافسة الشريفة بينهم فى مجالات عدة، منها الرياضى والثقافى والفني.

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مصر 365

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