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الأبنية التعليمة بالمنوفية: الانتهاء خلال عام من مدرسة ثانوى تخدم 6 قرى

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الأبنية التعليمة بالمنوفية: الانتهاء خلال عام من مدرسة ثانوى تخدم 6 قرى الأبنية التعليمة بالمنوفية: الانتهاء خلال عام من مدرسة ثانوى تخدم 6 قرى
أعلن المهندس أحمد محمد مرسى مدير هئية الأبنية بمحافظة المنوفية أنه تم إدراج بناء مدرسة ثانوى فى عام، وتضم 12 فصلا بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك خلال عام 2015 - 2016.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورعبد العزيز عبد الله حماد، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية فى المديرية للأستعجال ببناء المدرسة لأنها سوف تخدم 6 قرى مجاورة وهم كفر صراوة، دروة، كفر الحما سهواج، النعناعية بالإضافة إلى القرية الأم صراوة، خاصة أن معظم الطلبة فتيات وأقرب مدرسة تبعد نحو مايقرب من 10 كيلو من أقرب قرية.

وأضاف أنه سوف يتم البدء فى عمل المجسات من الأسبوع حتى يتم بناء المدرسة وسوف تضم 12 فصلا، مشيرا أنه سوف يتم الانتهاء من المدرسة وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم خلال عام من تاريخ البدء.

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مصر 365