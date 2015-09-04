طرح مناقصة لتنفيذ مدرسة تعليم أساسى 16 سبتمبر بالعاشر من رمضان

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنه سيتم طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بالحى الرابع بالمجاورة (29) بالمدينة، فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وسيتم عقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر الحالى، فى العاشرة صباحاً بمقر الجهاز.

وقال المهندس عادل النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ خمسمائة جنيه، على أن يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز، فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره مائة وخمسون ألف جنيه، يزيد إلى (5%) من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائى.

وأوضح المهندس عادل أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 29 من نفس الشهر فى الثانية عشر ظهراً بمقر الجهاز.