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إزالة 48 حالة بناء على أراضى الدولة بكوم أمبو فى أسوان

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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فى إزالة 48 حالة بناء على أملاك الدولة بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك ضمن حملة أمنية تحت إشراف مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر، استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة ومعاونة كل الأجهزة الإدارية بنطاق المحافظة لتنفيذ ما تصدره من قرارات تتعلق بأعمالها.

قامت مديرية أمن أسوان، بحملة إزالات مكبرة شارك فيها قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز كوم أمبو، كان من نتائجها إزالة 48 قرار إزالة مبانى على أملاك الدولة وتحرر عن ذلك المحضر 3989 إدارى كوم امبو، وجار إخطار النيابة العامة.

تسوية سور بالطوب الأبيض بالأرض -اليوم السابع -9 -2015
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تسوية سور بالطوب الأبيض بالأرض

إزالة 48 حالة بناء علي أملاك الدولة بكوم امبو -اليوم السابع -9 -2015
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إزالة 48 حالة بناء علي أملاك الدولة بكوم امبو

هدم التعديات علي أملاك الدولة -اليوم السابع -9 -2015
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هدم التعديات علي أملاك الدولة

مديرية أمن أسوان تنفذ حملة إزالات مكبرة -اليوم السابع -9 -2015
>

مديرية أمن أسوان تنفذ حملة إزالات مكبرة

إزالة 48 حالة بناء علي أملاك الدولة بكوم امبو -اليوم السابع -9 -2015
>

إزالة 48 حالة بناء علي أملاك الدولة بكوم امبو

حملة مكبرة بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية و الوحدة المحلية لمركز كوم امبو -اليوم السابع -9 -2015
>

حملة مكبرة بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية و الوحدة المحلية لمركز كوم امبو

هدم التعديات علي أملاك الدولة -اليوم السابع -9 -2015
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هدم التعديات علي أملاك الدولة

منزل مبني علي أملاك الدولة بكوم امبو جاري إزالته -اليوم السابع -9 -2015
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منزل مبني علي أملاك الدولة بكوم امبو جاري إزالته

مشاركة قيادات الأمن ومباحث كوم امبو في الحملة -اليوم السابع -9 -2015
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مشاركة قيادات الأمن ومباحث كوم امبو في الحملة


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