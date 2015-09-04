حفار يقطع الكهرباء عن سيح كبدة في رأس الخيمة

تسبب حفار تابع لإحدى الشركات في قطع أحد الكابلات الرئيسية المغذية لمنطقة سيح كبدة في رأس الخيمة ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة ثلاث ساعات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن غرفة العمليات تلقت أمس بلاغاً من أهالي منطة سيح كبدة في رأس الخيمة يفيد بانقطاع التيار الكهرباء عن مساكن المنطقة نتيجة لانقطاع أحد الكابلات الرئيسية المغذية بسبب أعمال احد الحفارات العاملة بالمنطقة، وعلى الفور تم ارسال الفريق الفني الذي قام بإصلاح العطل، مشيرة إلى أن جميع المساكن الأخرى لم تتأثر بهذا الحادث الذي اقتصر على هذه المساكن فقط.

وأضافت إن الحوادث المفاجئة خارجة عن إرادة الهيئة لكن سرعان ما يتم التعامل معها من قبل الفنيين.