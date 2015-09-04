شرطة رأس الخيمة تنقذ سائحاً بعد غرْز إطارات مركبته في الرمال

تمكن رجال قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، مساء أمس الأول من إنقاذ سائح كندي، ولجت إطارات مركبته في الرمال على بعد 6 كيلومترات من الطريق العام شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، أثناء توجهه للسياحة البرّية، واستطلاع الأحواض والتلال الرملية التابعة للإمارة.

وأوضح المقدم محمد بن سلطان القاسمي رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود شخص قد ولجت مركبته في الرمال الصحراوية، بعد أن غرزت إطاراتها في الرمال على الجانب البري للإمارة، وعلى الفور تم التواصل معه وتحديد موقعه الجغرافي عبر الهاتف الذكي، وتمّ تكوين فريق عمل عالي الكفاءة يضم مجموعة من سيارات الدوريات والإسعاف والإنقاذ، للتوجه فوراً إلى مكان البلاغ، وقام فريق قسم المرور والدوريات ببذل الجهد لاستخراج المركبة من الرمال رغم وعورة المنطقة، وتمّ إنقاذ السائح، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

من جانبه دعا المقدم محمد بن سلطان القاسمي رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع كافة إلى أخذ الحيطة والحذر عند الذهاب إلى المناطق الصحراوية، مع تجنب الاقتراب من المناطق الوعرة البرّية، وخاصة الأحواض الرملية المنخفضة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.