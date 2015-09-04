غبار يغطي أجواء الدولة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

تعرضت أمس معظم مناطق الدولة لموجة غبار كثيفة نسبيا قادمة من العراق وإيران، حملتها رياح شمالية غربية أثرت على أجواء الدولة، بإثارة الرمال والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى 1500 متر.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبوظبي هذه الحالة التي شملت معظم مناطق الدولة إلى حدوث عاصفة ترابية وقعت يوم الأربعاء الماضي في منطقة جبلية بين العراق وإيران، ومع تقدم الرياح الشمالية الغربية عملت على جلب الكتلة المحملة بالغبار لتغطي أجواء الدولة أمس، وأدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر في معظم المناطق، باستثناء مدينة العين، ووصلت في أبوظبي إلى 1500 متر.

وتوقع المركز استمرار حالة الغبار اليوم، وإن قلت حدتها، وتحسن الرؤية تدريجيا، وذلك مع تحول الرياح الشمالية الغربية إلى رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الغبار والأتربة المحلية، ومن ثم تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق عديدة.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد تزايد كميات السحب شرقا، وتكون بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية الشرقية، ومع تطور هذه السحب ستبدأ بهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، فيما يستمر البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الرياح والأتربة المثارة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الخارجية، كما نصح بعدم التعرض للغبار والأتربة العالقة في الجو وارتداء الكمامات الطبية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 38 ـ 44 درجة مئوية والصغرى بين 29 ـ 32 درجة، وفي المناطق الداخلية تتراوح العظمى بين 42 ـ 48 درجة والصغرى بين 28 ـ 32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الجبلية بين 30 ـ 35 درجة والصغرى بين 22 ـ 26 درجة مئوية.

بلاغات

تلقت غرفة العمليات بشرطة أبوظبي في الساعات الأولى من صباح أمس بلاغات مرورية محدودة معظمها لحوادث بسيطة أثناء موجة الغبار التي سادت البلاد.

ودعا العقيد ناصر المسكري، مدير إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالقواعد المرورية أثناء قيادة المركبات، والابتعاد عن استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة تفادياً لتعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر. ونصح المسكري في حالات تغير الطقس والأجواء المغبرة بأهمية التقيد بإرشادات المرور للقيادة الصحيحة. أبوظبي - البيان