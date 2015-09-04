راشد جمعة: تحديد أماكن الدعاية ورسوم رمزية من بلدية أم القيوين

أكد المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، أن اللجنة الانتخابية استقبلت بمقرها في المجلس التنفيذي البرامج الانتخابية والخطط الدعائية لـ 16 مرشحاً ومرشحة من أم القيوين، كما أن اللجنة حددت في كل شوارع الإمارة في مختلف مناطقها أماكن لوضع اللوحات الدعائية لكل المرشحين بالتنسيق مع إدارة بلدية أم القيوين وبرسوم رمزية.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين إن من حق كل مرشح التعبير عن نفسه بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين لاختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الانتخابية والتي من أبرزها المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي، إضافة إلى عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم، وعدم تضمين الحملة كذلك وعوداً وبرامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني وأن تكون الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.

لوائح

ودعا المستشار راشد جمعة كل المرشحين إلى التقيد باللوائح والقوانين التي أدرجتها اللجنة الانتخابية والتقيد بالضوابط الواردة فيها، إضافة إلى الالتزام بمواعيد انطلاق الحملات، والتي أبرزها عدم وضع المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على المركبات بكل أنواعها، كما يحظر تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين.

وقال إن موافقة اللجنة شرط لوضع اللوحات الدعائية، فعلى المرشح مخاطبة اللجنة وأخذ الموافقات منها حتى يتمكن من التواصل مع البلدية والتي بدورها حددت أسعار رمزية لتحدد له الأماكن التي يرغب فيها، كما يمكن له التعاقد مع شركات الإعلانات التي تقوم بتأجير بعض الطرق لوضع اللوحات الإعلانية الخاصة به، مؤكداً أن أسعار الدعاية منخفضة في الإمارة، مبيناً أن عملية استخراج تصاريح الدعاية من البلدية لا تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنه سيتم مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح في اختيار الأماكن الخاصة بعد التنسيق مع البلدية.

استعدادات

أكد قسم الإعلانات في بلدية أم القيوين استعداده لتلقي طلبات إعلانات الحملات الدعائية لانتخابات مرشحي المجلس الوطني لعام 2015 لإمارة أم القيوين، وذلك وفقاً للضوابط والقوانين المحلية المقررة في الإمارة واللجنة الوطنية للانتخابات بأم القيوين والرد على جميع استفسارات المرشحين بهذا الخصوص، حيث بدأ المرشحون بمراجعة دائرة البلدية منذ بداية سبتمبر الجاري لتقديم طلباتهم الدعائية، كما تستمر الدائرة في استقبال طلبات اللوحات الإضافية حتى نهاية الشهر الجاري.