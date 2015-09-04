64.6 مليون درهم حصيلة «#عونك_يا_يمن»

أعلنت هيئة الهلال الأحمر أن حصيلة التبرعات لمصلحة حملة «عونك يا يمن» بلغت 64 مليوناً و600 ألف درهم حتى الآن، مشيرة إلى أن أبرز المتبرعين أمس محمد بن ناصر بن مذكر آل شافي بمبلغ مليون درهم.

وأوضحت الهيئة أن أهم التبرعات وصلت للهيئة عن طريق الرسائل النصية القصيرة والتبرعات العينية و«الكوبونات» من مختلف منافذ مكاتب هيئة الهلال الأحمر، معلنة أنها ستبدأ بعد غد توزيع كوبونات التبرع لمصلحة الحملة على طلبة المدارس على مستوى الدولة.

وانتهت الهيئة من طباعة الدفعة الثانية لدفاتر الكوبونات وعددها 7 آلاف دفتر للحملة إضافة إلى طباعة 11 ألف دفتر يحتوي الواحد منها على 50 كوبوناً تشمل 3 فئات 10 و50 و100 درهم في المرحلة الأولى تم توزيعها على المندوبين في 200 موقع على مستوى الدولة.

وكانت حملة «عونك يا يمن» قد انطلقت يوم الأحد الماضي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، وذلك في إطار وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتقديم المساعدة لـ 10 ملايين شخص من المتأثرين والمتضررين من الأزمة التي يشهدها اليمن.

توجيهات

وشاركت وزارة الأشغال العامة في حملة «عونك يا يمن» التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتقديم المساعدة لأكثر من 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة فيها.

وتستمر الحملة لمدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث وتخفيف معاناتهم، ودعماً لذلك أطلقت الوزارة حملة داخلية لجمع التبرعات المادية من موظفيها بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر.

وقامت الوزارة بنشر هاشتاج الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصتها، ونشرت تعميماً لموظفيها لتقديم التبرعات عبر الوسائل المتاحة.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، أن مشاركة وزارة الأشغال العامة في حملة «عونك يا يمن» تأتي في إطار الاستجابة الفورية لدعوة قيادتنا الرشيدة لتلبية نداء استغاثة المنكوبين والمساهمة في سد حاجاتهم، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة وقيمها التي تستند إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف: دولة الإمارات صاحبة مبادرات نوعية ومواقف إنسانية على الصعيد الدولي، وقد شهد لها العالم على ذلك، حيث إنها تعد من الدول السباقة في مجالات مد جسور الإغاثة وتقديم العون ورفع المعاناة عن المنكوبين والمحتاجين في شتى بقاع المعمورة.

ودعت وزارة الأشغال العامة موظفيها للمساهمة في حملة «عونك يا يمن»، تنفيذاً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق التبرع عبر الصناديق المخصصة لذلك، التي تم توفيرها داخل مقر الوزارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

ضوء

ويبث اليوم عدد من الفضائيات المحلية بشكل مباشر فعاليات الحملة وتسلط الضوء على نقاط التبرع في عدد من المراكز التجارية بالدولة ومركز الاتصال الرئيسي في مقر الهلال الأحمر بأبوظبي إضافة إلى فروع الهيئة بالدولة والتي تركز على قيمة التبرعات النقدية والعينية من المحسنين والمؤسسات خلال البث التلفزيوني المباشر واستضافة شخصيات ومسؤولين في هيئة الهلال الأحمر بالإضافة إلى استقبال مشاركات من داخل وخارج الدولة.

وتشارك مؤسسة الشارقة للإعلام اليوم في دعم الحملة من خلال البث المباشر الموحد لقنواتها التي تشمل إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الشارقة الرياضية.

وأنهت قنوات المؤسسة استعداداتها لتشارك دعم الحملة في مواقع مراكز التبرع الموزعة على مناطق الدولة، حيث سيشارك الإعلامي علي الشريف من تلفزيون الشارقة في النقل المشترك لتلفزيونات الدولة ، كما سيشارك كل من الإعلامي محمد رمضان من تلفزيون الشارقة والإعلامية مريم علاي من قناة الشرقية من كلباء في الحملة.

ودعت منطقة الشارقة التعليمية إدارات المدارس الحكومية والخاصة إلى توجيه الطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية للمشاركة في دعم حملة «عونك يا يمن» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن ومساعدة نحو 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الأخيرة.

ويأتي توجيه المنطقة الرامي إلى تعزيز وجود الميدان التربوي في قلب العمل الإنساني، تأكيداً لأهمية تعميق الشراكة المجتمعية وغرس قيم المواطنة الإيجابية لدى الطلبة بالتطوع والمشاركة في الحملات الخيرية بتبرعات مادية وعينية، موضحة مواقع التبرع وهي اليوم وغداً في مركز ميغا مول الشارقة من الساعة الثانية وحتى السابعة مساء.

لجنة

وتم تشكيل لجنة من اختصاصيين اجتماعيين وإرشاد للتعريف والتوجيه بالمشاركة والدعم، إضافة إلى التنسيق من أجل المشاركة في معرض المزاد على الأعمال الطلابية الذي سيخصص ريعه «لعونك يا وطن».

آليات ووسائل

تستقبل الهيئة طوال شهر سبتمبر الجاري التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة emiratesrc.ae والرسائل النصية على أرقام الاتصالات التالية 4010 للتبرع بقيمة 10 دراهم و7050 للتبرع بمبلغ 50 درهماً و7100 للتبرع بـ100 درهم و7200 للتبرع بـ200 درهم وكذلك دو 7110 و7150 و7100و7200، أو عن طريق الحسابات المصرفية وهي أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والهلال والشارقة الإسلامي، كما يمكن التبرع بالملابس والأغذية والأجهزة الطبية.