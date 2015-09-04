زراعة الشعر للنساء الحل الوحيد لتساقط الشعر

تساقط الشعر ليس حكرا على الرجال فقط، ولربما تقسم هذه المعاناة مناصفة بين الجنسين. تساقط الشعر له أسباب عدة تبدأ بالتغذية، أو التغير الهرموني أو التوتر والاكتئاب، عوامل اخرى لها تأثيرها الكبير كعامل الوراثة. ربما لا تظهر علائم الصلع عند النساء كما هي عند الرجال ولكنها ما أن تبدأ بالظهور حتى تبدأ معها رحلة البحث عن الحل الدائم لايقافها.

اسباب تساقط الشعر عند النساء

الصلع أو تساقط الشعر المرتبط بالعمر ليس هو السبب الوحيد الذي يمكن الخوف منه فهنالك أسباب أخرى مسببة الى تساقط الشعر عند النساء مثل انخفاض مستويات الحديد وفقر الدم تخدير العملية ( اي الاجهاد من الجراحة والضغط على الرأس وليس التخدير) وأسباب أخرى من شأنها أن تساهم في تساقط الشعر عند النساء كانقطاع الطمث وأمراض المناعة الذاتية وأمراض الغدة PCOS الدرقية ومتلازمة المبيض المتعدد

كما أن تساقط الشعر عند النساء وبسرعة .. فإنه من المستحسن اجراء مجموعة اختبارات لتقييم مستوى التغذية والصحة وافرازات الهرمونات الخاصة بك . تساقط الشعر ليس مجرد مظهر , بل انه غالبا يكو ن علامة بأن هنالك متغيرات تحدث في جسمك .

أما بالنسبة للحلول فهي عديدة وتعتمد على أسباب تساقط الشعر في الدرجة الأولى. وهنا نعدد أكثر العلاجات شيوعا ونبدأ

أولا: أشكال متعددة للعلاج

غالبا ما يكون العلاج في حالات صلع النساء متضمن الاستخدام الموضعي للمينوكسيديل، علاجات الليزر وعمليات زراعة الشعر. يمكن للمينوكسيديل تقليل سرعة تساقط الشعر او حتى ايقافه في بعض الحالات ولكن ،ومن المهم جدا التركيز على هذه النقطة، في حال تم التوقف عن استخدام هذا العلاج سعود الشعر للتساقط. العلاج بالليزر هو أيضا علاج فعال لتحفيز نمو الشعر ويساعد في المحافظة على الشعر. وكما مع استخدام المينوكسيديل فان العلاج باستخدام الليزر بحاجة أيضا الى الاستمرارية.

ثانيا: عمليات زراعة الشعر للنساء

عمليات زراعة الشعر للنساء تشكل الحل الدائم الوحيد لاستعادة الشعر. وأصبحت عمليات زراعة الشعر للنساء في الفترة الأخيرة مع تقدم الطب أكثر سهولة وأقل ايلاما حيث أنها تتم بطريقة الاقتطاف التي لا تحتاج الى فترة نقاهة طويلة أو حتى اقامة في المشفى.

إن أسباب تساقط الشعر لدى السيدات عديدة، ومن المفاجئ أن نعلم أن فرص اصابة النساء بالصلع كبيرة جدا.قد تتراوح الأسباب بين التغيرات التي تصيب الهرمونات في سن اليأس، استخدام حبوب منع الحمل، وصولا الى الادوية التي يتناولنها الخاصة بامراض ضغط الدم العالي، وأمراض القلب والشرايين والاكتئاب. مسببات تساقط الشعر للنساء عديدة ولا يمكن التنبؤ بها. ولذلك وللحصول على تشخيص دقيق لمسببات الصلع للنساء ينصح بزيارة أخصائي في الأمراض الجلدية.

الصلع للنساء غالبا ما يكون مرتبط بالعامل الوراثي، التقدم في السن، والتغيرات التي تسببها الهرمونات في الجسم. وغالبا ما تظهر أعراض الصلع عند البدء بمرحلة سن اليأس. وغالبا ما يبدأ الصلع في الظهور على شكل قلة كثافة تصيب كافة الشعر وبالدرجة نفسها أو يظهر عن طريق اتساع الفرق في منتصف الراس حيث يزداد هذا الفراغ بشكل ملحوظ، أو يظهر في منطقة التاج. ونادرا ما تعاني النساء من تراجع خط الشعر والذي يعد أول اشارات الصلع عند الرجال.

عمليات زراعة الشعر في الحقيقة هي الحل الوحيد الدائم الذي يعيد الشعر كما كان وبما أنها عملية جراحية فهي تحدث لمرة واحدة وليست بحاجة الى تكرار الا اذا احتاج المريض الى جلسة ثانية لزيادة الكثافة او لتغطية مساحة أكبر. تتم العملية بطريقة الاقتطاف هي عملية بسيطة نسبيا حيث يخرج المريض من المشفى في اليوم نفسه وفور انتهاء العملية. تتم العملية باستئصال الجذور من المنطقة المانحة الواحد تلو الآخر ويعاد زراعتها الواحد تلو الآخر في المناطق المستلمة حيث لا تترك العملية أي أثر في المنطقة المانحة. ومن مزايا عملية زراعة الشعر للنساء بطريقة الاقتطاف:

• كثافة جيدة ومظهر طبيعي للشعر المزروع

• تعد عملية بسيطة واجراء غير قاسي

• لا يتم استخدام المباضع، لا يوجد جروح طولية ولا يتم استخدام الخياطة الجراحية كما هي الحال في عمليات زراعة الشعر بطريقة الشريحة.

• يتم استخدام البصيلات القوية والصحية وغالبا ما تحتوي على شعرتين او أكثر.

الخضوع الى الفحص الطبي الدوري كل 6 أشهر وزيارة الطبيب بشكل متكرر تساعد على اكتشاف أي مشكلة صحية بشكل مبكر، مما يعني ايجاد الحل لها بشكل مبكر أيضا. تساقط الشعر هو الدليل الأول على أن هنالك مشكلة ما في الجسم وهي علامة لا يمكن اغفالها. وكما ذكرنا سابقا فان الحلول لمشكلة تساقط الشعر او الصلع عند النساء كثيرة جدا تبدأ في اكتشاف السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة. ومن ثم تقرير العلاج المناسب.

شبكةعيونالإخبارية

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