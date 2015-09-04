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للتخلص من رائحة الفم بعد تناول اللبن والجبنة اشرب ميه واستخدم غرغرة

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للتخلص من رائحة الفم بعد تناول اللبن والجبنة اشرب ميه واستخدم غرغرة للتخلص من رائحة الفم بعد تناول اللبن والجبنة اشرب ميه واستخدم غرغرة
اللبن والجبن والزبادى وغيرها من منتجات الألبان، أحد أهم الأصناف الرئيسية اليومية التى يتناولها الفرد فى وجبتين على الأقل (إفطار وعشاء)، ومنتجات الألبان كما هو معروف تحتوى على كم هائل من الكالسيوم الذى يساعد على بناء العظام، ويفيد فى مراحل نموها وبنائها، تلك التى فى مرحلة الطفولة وحتى الشباب، وحتى مع بداية مراحل الشيخوخة وارتفاع نسب الإصابة بهشاشة العظام.
>إلا أن منتجات الألبان تحتوى على الكثير من البكتيريا المفيدة، وحسبما توضح الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، فهى تؤثر بشكل مباشر على رائحة الفم، فهى سبب فى تراكم البكتيريا بين الأسنان واللثة وبين الضروس وتحت اللسان، وهى بكتيريا تطلق روائح وأبخرة كريهة تتصاعد من الفم، وتخلف رائحة فم كريهة وغير محببة.

لذا وحسبما تنصح نيفين، فلزامًا بعد تناول منتجات الألبان مباشرة، فى البداية يغسل الفم لمدة دقيقة بغرغرة نفاذة ذات رائحة جيدة معقمة، أو الغرغرة بالماء والقرنفل المغلى، بعدها تغسل الأسنان جيدًا بالفرشاة والمعجون، إضافة إلى الغسيل السريع بالفرشاة للسان واللثة وجوانب الفم، بعدها يحرص الفرد على تناول الكثير من المياه بشكل منتظم، كوب كل ساعة على أقل تقدير، لإيقاف نمو البكتيريا وإطلاقها للروائح.

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مصر 365