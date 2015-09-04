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للتخلص من التجاعيد والنمش.. "الفراكشنال ليزر"أحدث تقنية فى جراحات التجميل

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للتخلص من التجاعيد والنمش.. "الفراكشنال ليزر"أحدث تقنية فى جراحات التجميل للتخلص من التجاعيد والنمش.. "الفراكشنال ليزر"أحدث تقنية فى جراحات التجميل
"الفراكشنال ليزر" يعد من أحدث أنواع تقنيات الليزر، والذى يساعد على حل مشاكل التقدم فى العمر والبشرة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أبو حديد، مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، إلى أن "الفراكشنال ليزر" يعد تقنية مبتكرة حيث يعطى أشعة الليزر بشكل موزع على البشرة، ليحدث ما يسمى بـ"الأعمدة المجهرية الحرارية" ويقاس عرضها بالميكرون (جزء من الألف من الملليمتر).

ويتابع مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن تقنية "الفراكشنال ليزر" تستخدم فى التخلص من التجاعيد السطحية والبسيطة كالتى تظهر حول العينين وحول الفم، كما أن استخدامها يساهم فى تحفيز وتكوين طبقة جديدة من الأنسجة وتنشيط الخلايا ومادة الكولاجين، ولذلك فاستخدامها يؤدى إلى الحصول على جلد قوى وشاب ونضر وله شكل أفضل.

ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، أن "الفراكشنال ليزر" يعطى البشرة نتائج جيدة ولكن حسب صعوبة الحالة، ومن أهم الحالات التى أثبتت كفائته هى:
>1 - آثار حب الشباب والندبات (الحفر).
>2 - الندبات الناتجة عن الحوادث والإصابات والحروق.
>3 - تشققات الجلد وعلامات الحمل الحمراء والبيضاء.
>4 - شد ترهلات الجلد والمسامات الواسعة.
>5 - الكلف والنمش.

وأخيرًا يؤكد د. محمد، أنه يتم المعالجة بالفراكشنال ليزر على شكل عدة جلسات تتفاوت حسب الحالة وحسب استجابة المريض.

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مصر 365