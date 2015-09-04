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"موانئ البحر الأحمر": سفر أول أفواج الحج البرى الاثنين المقبل

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"موانئ البحر الأحمر": سفر أول أفواج الحج البرى الاثنين المقبل "موانئ البحر الأحمر": سفر أول أفواج الحج البرى الاثنين المقبل
أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن أول أفواج الحج البرى سيغادر ميناء نويبع البحرى يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أنه سيسافر عبر نويبع نحو 11 ألف حاج من خلال 7 أفواج، حيث سيغادر الفوج الأخير يوم 13 سبتمبر الجارى.

وأضاف المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أن هيئة ميناء نويبع أنهت استعداداتها لسفر الحجاج عبر الخط الملاحى نويبع/العقبة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل هؤلاء الحجاج القادمون برًا عبر الأتوبيسات من خلال ثلاث عبّارات، على أن تبدأ رحلات العودة يوم 30 سبتمبر.

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