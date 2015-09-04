وزير التعليم العالى يفتتح المركز القومى للكبد بالمنوفية الأسبوع المقبل

قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية لها دور كبير فى المنظومة الطبية فى مصر ولذلك تم رصد 5.5 مليار جنيه لتطويرها، مشيراً إلى أن المستشفى التعليمى بجامعة طنطا باستثمارات مليار ونصف جنيه ويتم إزالة العقبات للانتهاء منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن نقص التمريض أهم التحديات التى تقف أمام تشغيل المستشفى التعليمى بجامعة طنطا، لافتاً إلى أن الجهاز المركزى للإدارة أبلغهم بتوفير 250 وظيفة بالمستشفى.

وأوضح الوزير، أنه يقوم بالتنسيق مع وزراء المالية والتخطيط والصحة لحل المشاكل وتشغيل المستشفى، مؤكداً أن مرتبات أطقم التمريض فى المستشفيات الجامعية قليلة ولا تساوى الجهد الذى يبذلوه لذلك تقدموا بطلب لرفع مرتباتهم ، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيتم افتتاح المعهد القومى للكبد بالمنوفية عقب تطويره، نافياً ما تم نشره عن أن هناك استثناءات فيما يخص التوزيع الجغرافى لتنسيق الجامعات.