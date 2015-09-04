البدء فى تجهيز منطقتى العين السخنة وشرق بورسعيد لمشروع محور قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس أنه تم البدء فى تجهيز منطقتى العين السخنة وشرق بورسعيد وعمل البنية التحتية التى تحتاجها المناطق الصناعية، والانتهاء من البنية التشريعية حتى يمكن للمستثمرين التعامل على أساسها، وكذلك تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين سيتم إصدار قرار جمهورى بشأنها وحتى يتم ذلك فسوف تتولى قناة السويس التباحث مع الشركات الراغبة فى الاستثمار فى تنمية محور قناة السويس.

وكان الفريق مهاب مميش قد أعلن قبل سفره إلى سنغافورا مرافقا لرئيس الجمهورية، أنه سيتم العمل فى 6 موانئ على محور تنمية منطقة قناة السويس، 3 منها على البحر المتوسط وهى موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، و3 آخرين على البحر الأحمر هى العين السخنة والأدبية والطور.

وقال الفريق مهاب مميش، إنه سيتم توفير تشريعات مرنة للمستثمرين فى محور قناة السويس، مؤكدا أن الشهر المقبل سوف يتم استيراد المعدات الخاصة بحفر الأنفاق، حيث سيتم حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس ثلاثة فى الإسماعيلية وثلاثة فى بورسعيد لسهولة انتقال الأفراد والسيارات.