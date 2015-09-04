أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال الحديد والصلب بعد غد

Google+ Print
بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال الحديد والصلب بعد غد بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال الحديد والصلب بعد غد
قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إنه سيتم البدء فى صرف سوفالدى المصرى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال مصانع الحديد والصلب يوم الأحد المقبل، بمستشفى القاهرة الجديدة، ولعمال للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الأربعاء المقبل بمعهد كبد المحلة.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف علاج سوفالدى لـ2000 مريض بمثابة المرحلة الأولى لعلاج 10 آلاف مريض على نفقة بيت الزكاة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عمليات المسح ما زالت جارية على عمال المصانع لعلاجهم من فيرس سى.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى صرف سوفالدى المصرى ببرامج العلاج على نفقة الدولة أواخر شهر سبتمبر بسعر 680 جنيهًا للعبوة، ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيرس سى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد