بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال الحديد والصلب بعد غد

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إنه سيتم البدء فى صرف سوفالدى المصرى لـ2000 مريض بـ"فيرس سى" من عمال مصانع الحديد والصلب يوم الأحد المقبل، بمستشفى القاهرة الجديدة، ولعمال مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الأربعاء المقبل بمعهد كبد المحلة.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف علاج سوفالدى لـ2000 مريض بمثابة المرحلة الأولى لعلاج 10 آلاف مريض على نفقة بيت الزكاة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عمليات المسح ما زالت جارية على عمال المصانع لعلاجهم من فيرس سى.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى صرف سوفالدى المصرى ببرامج العلاج على نفقة الدولة أواخر شهر سبتمبر بسعر 680 جنيهًا للعبوة، ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيرس سى.